GUDMUNDSSON 8: Si presenta da star e spacca la partita. Gli basta 1' per procurarsi il rigore e dal dischetto è glaciale. Con la sua vivacità e i suoi guizzi accende la manovra della Fiorentina. E quando l'arbitro fischia il secondo penalty, resiste alle richieste di Kean e va a battere per la seconda volta Provedel. Esordio very Gud.