Sarà l’esperto internazionale Davide Massa a dirigere Fiorentina-Torino. Per l’arbitro ligure sarà l’esordio in questa stagione. Massa è uno dei top player a disposizione del designatore Daniele Orsato, un direttore di gara adeguato per una partita di questo tipo, nella quale saranno fondamentali personalità, empatia e soprattutto vicinanza all’azione di gioco. È un arbitro che tende a fischiare poco, una caratteristica che ormai sembra essere diventata la normalità. Anche al VAR si cerca di intervenire il meno possibile, lasciando che sia il gioco a proseguire quando non ci sono gli estremi per una revisione: a volte, però, sembra quasi che venga applicato un regolamento diverso.

Attenzione alle nuove regola

I 5 SECONDI PER LA RIPRESA DA FALLO LATERALE: il calciatore incaricato della rimessa dovrà rispettare il nuovo limite temporale previsto dal regolamento.

GESTIONE DEI CALCIATORI INFORTUNATI: particolare attenzione alle nuove indicazioni relative ai tempi e alle modalità di assistenza e rientro in campo dei giocatori infortunati.

Sarà fondamentale prestare particolare attenzione alle nuove disposizioni regolamentari, soprattutto a:

Sono situazioni che potranno incidere sulla gestione della gara e nelle quali sarà importante valutare la capacità di Massa di applicare le nuove disposizioni con coerenza e uniformità. Sul piano disciplinare, prevedo un livello di sanzioni medio-alto, 4,5, considerando il tipo di partita e l’interazione che Massa riesce abitualmente a instaurare con i calciatori.