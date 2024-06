Sørloth e Fiorentina, fermi a un passo dal trionfo: la storia del vice Pichichi

Questione di ambientamento

Classe 1995, lanciato dal Rosenborg, dopo un buon 2014/15 nel Bodø/Glimt (14 reti, 6 assist) prova il salto nell'Eredivisie olandese, ma l'esperienza al Groningen non lo vede trovare il gol con la solita regolarità. Torna nel Nord, in Danimarca, e riprende ritmo nel Midtjylland, con 15 reti e 9 assist. Allora è tempo di riprovarci, sceglie il Crystal Palace nel 2018-19, ma nemmeno in Inghilterra riesce ad ambientarsi. E così la sua miglior stagione la vive a Trebisonda, in Turchia, con la maglia del Trabzonspor: 33 centri e 11 passaggi vincenti che gli valgono la chiamata da un'altra lega top, la Bundesliga. Ma non cambia il risultato con il Lipsia, e a dirla tutta nemmeno in seguito, quando la Real Sociedad ci punta e lo porta in Spagna. 6 gol in Germania, 8 in Liga, ma a San Sebastián vedono qualcosa in lui e lo confermano. Nel 2022/23 raddoppia il suo bottino e segna 16 volte, quindi passa al Villarreal ed ecco la stagione 2023/24 da 23 esultanze. In Nazionale, non qualificata a Euro 2024 nonostante un attacco di grande rilievo supportato da Ødegaard gioca in coppia con Haaland e conta 18 gol in 53 apparizioni.