Salto di qualità? Come ti rendo memorabile la stagione in quattro semplici passi

Contro il Monza abbiamo visto una Fiorentina diversa, brava a trovare subito il gol del vantaggio, ma superlativa nel controllare la partita (non ho ricordanza di parate importanti di Terracciano). È vero, gli attaccanti fino a questo momento non hanno segnato tanto: cinque per Beltran tra campionato e Conference League e solamente tre per Nzola, uno per competizione, avendo fatto gol anche al Parma in Coppa Italia. Ma è una squadra che ha mandato in rete più di venti giocatori nel 2023, nessuno in Italia è riuscito a fare meglio. E questo è anche merito del grande lavoro di Vincenzo Italiano. Che ci siano delle mancanze in questa squadra per compiere il definitivo salto di qualità è all'occhio di tutti, e aver chiuso prima delle feste a quota 30 punti in classifica potrebbe anche dare una spinta a Rocco Commisso per fare quello sforzo in più nel mercato di gennaio. Ma andiamo più in profondità della faccenda, analizzando l'attuale situazione in rosa.