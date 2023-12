Assenze chiave e cessioni ostiche. Perché il mercato di gennaio sarà durissimo

"Nord sud ovest est / E forse quel che cerco neanche c'è". Cantano così gli 883, in uno dei loro più famosi capolavori. Ecco, potremmo eleggere questo bellissimo pezzo degli anni '90 a colonna sonora ufficiale del mercato di gennaio 2024 per la Fiorentina. Già, perché la sessione ormai alle porte si preannuncia come una delle più difficili in casa Viola nella storia recente. DI criticità in casa gigliata ce ne sono diverse. La prima, preminente, è dover fare i conti con la prolungata assenza del miglior giocatore della rosa, Nico Gonzalez, fermato da un infortunio che rischia di lasciarlo fuori dai giochi per un mese abbondante, saltando a piè pari la Supercoppa Italiana. A questo va aggiunta l'assenza di Kouamé e Nzola durante lo stesso periodo per la Coppa d'Africa. E gli esterni visti in campo col Verona di certo non fanno ben sperare...