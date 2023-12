Sos mercato, l’ultimatum di Italiano. Non solo esterni, occasione Dia

Ritorno di fiamma?

Magari guardando a Salerno dove il presidente Iervolino non vede l'ora di liberarsi di quel Boulaye Dia inseguito a lungo dai viola in estate. Non un esterno puro ma un attaccante duttile, che sente la porta (dettaglio non da poco) e che potrebbe diventare una soluzione anche all'altro problema offensivo, quello del centravanti. Si può far finta di nulla, ma i numeri parlano chiaro: Beltran e Nzola sono a quota 3 gol a testa (di cui 1 su rigore) e di cui soltanto 1 a testa in campionato. Un disastro. La "coppia" Quarta-Ranieri è a 8, tanto per dire, e senza rigori. La Fiorentina non vuole, e non può, bocciare dopo pochi mesi il doppio investimento, ma cautelarsi è un dovere se si vuol competere - classifica alla mano - con chi schiera in attacco Lukaku, Dybala, Zirkzee, Osimhen, Raspadori, Scamacca, Muriel etc...