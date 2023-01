Brekalo, come Barak? Rebus ruolo e quell’addio “alla Odriozola”

Brekalo, ma dove giochi?

Il ruolo dell'esterno croato è molto particolare. Lui nasce come giocatore offensivo, di fascia, molto bravo tecnicamente. Scuola Dinamo Zagabria, cerca successo in Germania con il Wolfsburg, che prima lo girerà in prestito allo Stoccarda, squadra che mesi dopo compererà Nico Gonzalez, per poi riaccoglierlo e affidarlo al Torino di Juric. Ed è qui che avviene la sua esplosione. 33 presenze tra campionato e Coppa Italia, 7 gol e un assist. Una spina nel fianco per le difese di Serie A, tanto che la Fiorentina subì una sua doppietta nel 4 a 0 dello scorso anno. Juric lavorò fortemente sull'aspetto tattico del giocatore. Il tecnico granata non aveva bisogno di un esterno, ma di un trequartista o meglio, seconda punta. Ed ecco che Brekalo diventa il giocatore ideale per il suo 3-4-2-1. Un po' come il Barak di Verona, inserito alle spalle di Simeone nello stesso assetto tattico.A Firenze troverebbe il "nuovo" 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano. L'ex Spezia dovrà essere bravo a gestirlo al meglio, sfruttando anche la sua duttile. Non ha il fisico di Barak, ma dietro alla punta potrà sicuramente dire la sua.