Alla Fiorentina serve davvero Barak? Mix di fisicità, tecnica e voglia di gol

Mezzala in teoria, trequartista in pratica. Come si inserirebbe Barak nel 4-3-3 di Italiano? Dal cambio modulo alla ricerca del gol

Giovanni Zecchi

Il mercato della Fiorentina non è concluso, anzi. La società viola è all'opera per mettere a segno l'ultimo colpo e regalare a Italiano la tanto richiesta mezzala. Un giocatore con quel qualcosa in più, in grado di far fare il salto di qualità ai viola. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonin Baraksembra essere in netto vantaggio su Bajrami. Il centrocampista del Verona, che nel match contro il Napoli è partito dalla panchina, sembra essere il profilo scelto dai dirigenti viola per questa Fiorentina. Andiamo ad analizzare le caratteristiche di Barak, per rispondere al quesito: alla Fiorentina, serve davvero il centrocampista ceco?

Partenza super, però...

Antonin Barak esordisce in Serie A nella stagione 2017/2018 con l'Udinese di Luigi Delneri. Il classe 94', stupisce tutti fin da subito, concludendo la sua prima stagione con 7 gol e 4 assist. Numeri da predestinato, che si scontrano con un calo abbastanza importante. Due anni dopo, Barak diventa un nuovo centrocampista del Lecce e con i salentini ritrova una giusta continuità andando a segno 2 volte con un solo assist. Ma è proprio a Lecce che il ceco, inizia a sviluppare le sue caratteristiche principali. Una grande fisicità ed una tecnica non indifferente che, unita alle sue doti di inserimento, lo trasformano in un centrocampista ostico da affrontare. Sarà poi Juric, nella stagione 2020/21, a portarlo a Verona rendendolo fondamentale per il suo 3-4-2-1. Al Bentegodi, con Juric prima e con Tudor poi, Barak segnerà 18 gol, 7 assist in 63 presenze. Sulla base di questi numeri, la Fiorentina è rimasta ammaliata dal giocatore ed è pronta all'affondo decisivo. Come si inserirebbe nello schema di gioco di Vincenzo Italiano?

In teoria una mezzala, in pratica un trequartista

Barak ha sempre giocato in un centrocampo a 4 o dietro alla punta, accompagnato da un compagno di reparto. Ecco quindi, che non è errato immaginare un 4-3-3 pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1, con Barak pronto a variare senza dare punti di riferimento. Quindi, una mezzala ma che nasconde l'essenza del trequartista, in grado di dar manforte alla punta. E chissà, Jovic e Cabral potranno giovare della fisicità del centrocampista del Verona. Ovviamente, dovesse rimanere il 4-3-3 e quindi, vedere Barak mezzala le cose cambierebbero. Il ceco non ha la mobilità di Maleh o di Castrovilli, il suo fisico possente gli impone una staticità necessaria per rendere al meglio. Sarà Italiano a trovare il modo migliore per sfruttare le caratteristiche di Barak, ma con lui in campo, l'idea del trequartista non è qualcosa di così assurdo. Inoltre, l'ex Udinese potrebbe risolvere il problema dei gol. I suoi inserimenti, uniti ai tempi di gioco dell'ex Spezia, creano un connubio fatale per tutte le difese avversarie. Per concludere e dare una riposata alla domanda iniziale, la Fiorentina ha bisogno di Barak? Il ceco non sarà necessario, ma con il suo arrivo Italiano troverà una squadra più ricca e imprevedibile, toccherà a lui sfruttare al meglio questa "ciliegina sulla torta".