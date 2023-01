VN – Trattativa in corso per Gonzalez, tra lunedì e martedì entra nel vivo

Dall'Argentina è rimbalzata stanotte la notizia secondo la quale la Fiorentina avrebbe rispedito al mittente la prima offerta del Leicester per Nico Gonzalez. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la realtà sarebbe diversa dallo scenario tratteggiato in Sudamerica. La trattativa infatti è ancora in piedi, con i due club che si stanno parlando. Come vi abbiamo raccontato l'accordo tra le Foxes e il calciatore argentino c'è già, manca da limare l'intesa economica tra le società. Domani Gonzalez andrà in panchina a Roma, sia per le condizioni fisiche non eccelse che anche per le sirene di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'entourage dell'argentino prevede un'accelerata a inizio nuova settimana, tra lunedì e martedì la trattativa dovrebbe entrare nel vivo.