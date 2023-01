Di Marzio: “Per Nico al Leicester manca l’ok di Commisso”

Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Nico e il Leicester avanza, come scritto anche da Violanews. Ma per chiuderla mancano alcuni dettagli non da poco. Il volto di Sky parla dell'ok di Commisso che non è ancora arrivato. E oltre a queste aggiunge che le due squadre devono risolvere una questione legata al contributo di solidarietà. Una quota fissata al 5%, che rapportata ai 34 milioni fa una grande differenza.