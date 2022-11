Jovic: “Fiorentina trampolino di lancio. Sacrificio economico per venire”

Le parole di Luka Jovic a ATV

L'attaccante della FiorentinaLuka Jovic ha parlato al sito ATV, dove ha raccontato del suo arrivo a Firenze oltre che parlare della sua esperienza al Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull'arrivo a Firenze — “Ho preso la decisione dopo aver pensato a tutto e dopo aver visto di persona cosa mi portava ogni offerta in quel momento. Ho deciso di venire alla Fiorentina anche se avevo offerte da club più grandi. Per non parlare dell'aspetto economico. Tutti sanno che ho fatto sacrifici economici per venire qui. Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo in un grande club"

Sull'esperienza al Real Madrid — "È stato bello. È stata una grande esperienza per me e sono molto onorato di aver fatto parte del club più grande del mondo. Penso però di essere andato al Real troppo presto, e nel momento in cui sono arrivato e mentre ero al Real, Karim Benzema è esploso ed ha vinto meritatamente il Pallone d'Oro. All'inizio sono stato sfortunato. Prima è scoppiato il coronavirus, poi alcuni infortuni mi hanno bloccato, ma per me è stata sicuramente una grande esperienza."

Sui compagni avuti al Real — "Non vorrei distinguere nessuno per le sue qualità di gioco, ma Karim Benzema ha lasciato un segno in me, e sicuramente anche Luka Modrić, che è sempre stato lì per me. Luka è uno dei più grandi giocatori nella storia del Real."

Sull'ascesa verso il successo — "All'età di 11 anni sono andato a Belgrado e mi sono separato dalla mia famiglia. Tutti sanno che Belgrado è una grande città e si nutre di molti talenti. È molto difficile sopravvivere lì e rimanere normale con tutte le cose che vengono offerte. Tuttavia, ero concentrato solo sul calcio. Sapevo perché ero lì e alla fine ha dato i suoi frutti. Ho anche raggiunto il club più grande del mondo anche se in quel momento non pensavo di farlo."

Sul debutto troppo anticipato — "Così come penso di essere andato al Real troppo presto, penso anche di aver giocato per la prima squadra della Stella Rossa veramente in tenera età. Ho preso un "nove", e poi non ho sentito così tanto quella pressione, anche se era lì attorno a me. Ci sono stati alti e bassi durante la mia permanenza alla Stella Rossa. In quel momento, secondo me, il club era nella peggiore situazione della sua storia. Sono contento che il club si sia alzato dopo e sia un partecipante standard alle competizioni europee."

Sulla nazionale e sul Mondiale — "Sono contento che abbiamo reso felice la nostra gente, che abbiamo reso felici la Serbia. Credo che la nostra gente sia tra le persone migliori e che amino quando la nazionale fa buoni risultati. Andiamo al Mondiale pieni di fiducia. Giochiamo la prima partita con il Brasile e per me va bene. Un risultato positivo di quella partita può darci fiducia per il resto della competizione e quando si superano i gironi tutto è possibile. Si gioca di partita in partita, la qualità spesso non è il fattore decisivo e la fortuna è un fattore molto importante. Ovviamente tutti ci aspettiamo un buon risultato."

Su mister Dragan Stojković — "Ci ha restituito tutta la fiducia. Ora, quando veniamo alle partite, guardiamo solo a come giocheremo e con la convinzione che se giochiamo bene possiamo battere tutti. Non era così prima. Abbiamo principalmente prestato attenzione agli altri, ora guardiamo solo a noi stessi. Abbiamo molta fiducia. L'allenatore era lui stesso un grande giocatore, uno dei più grandi del suo tempo, e sa cosa piace ai giocatori. Sa quando ha bisogno di abbassare la pressione dei giocatori, e quando invece aumentarla."