Berardi-Scamacca-Laurientè: Italiano e il tridente che non fu

Sassuolo-Fiorentina , una gara che vale tanto da entrambi i lati. I padroni di casa cercano tre punti per dare una scossa alla stagione, mentre la squadra di Vincenzo Italiano cerca continuità per dare speranze sempre più solide al sogno Champions League. Sassuolo-Fiorentina però, non è stata e non sarà solo una partita di calcio. Infatti, dall'arrivo di Rocco Commisso, i due club si sono "scontrati" spesso sul mercato tra tormentoni e offerte non adeguate. Nel corso dei tre anni di Vincenzo Italiano a Firenze, l'attacco della Fiorentina poteva trasformarsi in un tridente composto da tutti giocatori di scuola Sassuolo.

Berardi...

Partiamo da lui. L'esterno cullato dai sogni di tutti i fiorentini e ancora oggi, gran parte della tifoseria, attende il suo approdo a Firenze: Domenico Berardi. Giocatore ideale per l'idea di gioco di Vincenzo Italiano, un esterno capace di segnare gol a raffica con continuità, mantenendo un'incisività all'interno delle partite fuori dal comune. Ormai è ben chiaro come sia andata tra le due società: l'estate si tre anni fa Barone incontrò Carnevali, proponendo un'offerta pari a 15 milioni. Il Sassuolo rifiutò un po' stizzito, considerandola un'offerta inadeguata per il valore del calciatore che non ha mai nascosto il suo desiderio di venire a Firenze. Un anno dopo, in maniera ironica, l'amministratore delegato neroverde rispose così del contatto Fiorentina-Berardi: "Non nascondo che la scorsa stagione c'è stata un'offerta molto importante per Berardi, un'offerta molto superiore a quella che ha presentato l'amico Joe Barone per conto della Fiorentina, che non ho neanche preso in considerazione". Adesso, Berardi è rimasto al Sassuolo, nonostante le avance di Lazio e Juventus. Forse quasi contro voglia. Molto probabilmente, i treni persi dal giocatore non passeranno più.