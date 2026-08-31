Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sul centenario
Niente Zirkzee, arriva Beto: cosa cambia per l'attacco della Fiorentina?
Doveva essere la giornata della Fiorentina, ed invece è stato il Frosinone a rubare la scena nel giorno del centenario viola. La vignetta del nostro Lorenzo Castellani
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