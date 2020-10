VN – Cutrone ultimo nelle gerarchie di Iachini ma vuole restare: probabile conferma

Tra Vlahovic che rimane in sospeso (LEGGI) e un possibile nuovo arrivo in attacco (LEGGI), resta da chiarire la posizione di Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan è al momento l’ultimo nelle gerarchie di Iachini (3 su 3 dalla panchina) e la situazione non fa piacere né al giocatore né al suo entourage. Eppure a quanto ci risulta Cutrone è deciso a rimanere a Firenze e salvo colpi di scena non ci saranno novità negli ultimi giorni.