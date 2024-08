VN – Accordo Nico-Juve, ecco le cifre. Ora quello con la Fiorentina

Nico Gonzalez ha trovato l'accordo con la Juventus. Il calciatore argentino, se l'operazione dovesse andare in porto, firmerà un contratto quinquennale da 3,6 milioni a stagione. Adesso le parti sono a lavoro per trovare un'intesa sul cartellino. L'operazione in totale sarà da 30 milioni. L'idea della Juventus è la stessa della Fiorentina per Gudmundsson: prestito molto oneroso, con obbligo di riscatto la prossima stagione. L'Atalanta non è uscita completamente di scena, ma in questo momento la Juve è in netto vantaggio.