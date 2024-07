Tmw: Tessmann, c’è ancora distanza col Venezia. Balla un milione e mezzo

C'è ancora distanza tra Fiorentina e Venezia per Tessmann. Con il giocatore trovato l'accordo, non con il club lagunare. I dettagli

Per il centrocampo viola si continua a lavorare per mettere a segno il colpo Tanner Tessmann. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, con il calciatore sostanzialmente è stato trovato un accordo sulla base di un quinquennale da 1,2 milioni a stagione. Manca invece l'intesa con il Venezia. Il club arancioneroverde chiede circa 6 milioni, cifra ancora lontana dai 4,5 messi sul piatto dalla Fiorentina. C'è distanza, chiusura non ancora vicina.