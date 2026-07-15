La Fiorentina continua a lavorare con decisione sul fronte offensivo e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il Wolverhampton per arrivare a Tolu Arokodare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i dialoghi tra i due club sono costanti dopo la nuova offerta presentata nella mattinata odierna.
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VIOLA NEWS calciomercato Romano ancora: “Contatti continui per Arokodare. Il nigeriano vuole Firenze”
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Romano ancora: “Contatti continui per Arokodare. Il nigeriano vuole Firenze”
Le ultime sulla serrata trattativa per Tolu Arokodare, attaccante del Wolverhampton
L’elemento più significativo riguarda però la volontà del calciatore. L’attaccante nigeriano avrebbe infatti chiesto la cessione e avrebbe espresso una chiara preferenza per il trasferimento a Firenze, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nell’evoluzione della trattativa.
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