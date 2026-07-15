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Romano ancora: “Contatti continui per Arokodare. Il nigeriano vuole Firenze”

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Le ultime sulla serrata trattativa per Tolu Arokodare, attaccante del Wolverhampton
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare con decisione sul fronte offensivo e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il Wolverhampton per arrivare a Tolu Arokodare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i dialoghi tra i due club sono costanti dopo la nuova offerta presentata nella mattinata odierna.

L’elemento più significativo riguarda però la volontà del calciatore. L’attaccante nigeriano avrebbe infatti chiesto la cessione e avrebbe espresso una chiara preferenza per il trasferimento a Firenze, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nell’evoluzione della trattativa.

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