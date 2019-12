Roma, idea Castrovilli: maxi operazione con Florenzi e Riccardi?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, alla Roma piace da matti Gaetano Castrovilli. A Petrachi piace tanto, il d.s. romanista ci vede il prototipo del centrocampista moderno, quello che sa fare tutto bene ma con una naturalezza che sorprende. Il problema è che nel frattempo, appunto, Castrovilli ha iniziato a piacere a molti altri club, anche a Juventus e Inter, per esempio. Petrachi però ci vuole provare per giugno prossimo, conscio comunque del fatto che la valutazione del giocatore è già schizzata in alto, tra i 25 e i 30 milioni di euro. E se dovesse continuare a fare quello che ha fatto in questi primi sei mesi, potrà salire ancora. Castrovilli nel frattempo a ottobre ha firmato il nuovo contratto con la Fiorentina (scadenza 2024), ma la Roma ha comunque una serie di carte da giocarsi. Tra queste c’è anche Alessio Riccardi (che poi è gestito dallo stesso agente di Castrovilli, Michelangelo Minieri), il talento più fulgido del vivaio giallorosso. Fantasista, trequartista, all’occorrenza anche regista o mediano metodista. Insomma, Riccardi in campo può fare un po’ tutto e forse è anche per questo che il d.s. Daniele Pradè (un dolce ex anche lui) gli ha messo gli occhi addosso da un po’, tanto da andarselo a vedere personalmente anche in un paio di occasioni recenti, con la Primavera giallorossa.

Attenzione anche a Florenzi (SCHEDA) che potrebbe raggiungere Montella in prestito di sei mesi con eventuale diritto di riscatto a giugno. Il che potrebbe anche far partire una maxi-operazione, che riguarderebbe – appunto – tre giocatori: Castrovilli, Riccardi e Florenzi.