Rinnovo Milenkovic, fumata bianca nelle prossime ore. Sarà il nuovo capitano?

L'intesa scongiurerà il pericolo svincolo e farà slittare la scadenza del contratto fino al 2023

Sembrava potesse essere una staffetta serba, con Nikola Milenkovic destinato alla Premier e Matija Nastasic pronto a fare ritorno nella città che lo ha lanciato, invece per il primo la via del prolungamento di contratto si sta facendo sempre più concreta (L'offerta faraonica della Fiorentina). Devono essere perfezionati gli ultimi dettagli, scrive La Nazione, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L'intesa scongiurerà il pericolo svincolo e farà slittare la scadenza del contratto fino al 2023, un anno in più rispetto ad adesso. E Magari perchè no, scrive il quotidiano, anche per questa sua volontà di restare ancora in viola, la fascia da capitano potrebbe finire proprio stretta al suo braccio.