VN – Prime cifre del rinnovo di Milenkovic: offerta faraonica della Fiorentina

Un accordo che vede la luce, dopo i recenti sviluppi sul mercato della Fiorentina

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, queste sono le cifre proposte a Milenkovic per un rinnovo che fino a pochi giorni fa sembrava pressoché impossibile: 3 milioni di stipendio annuo bonus compresi, parte fissa di 2,2-2,5, contratto fino al 2025. Un'offerta importantissima, che pareggia quelle che erano arrivate dalla Premier League. E' possibile che nell'accordo venga inserita una clausola, sono ore decisive per la permanenza di Milenkovic in viola.