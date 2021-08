VN – Pezzella al Betis, i dettagli e le cifre dell’operazione

La Fiorentina ha dato il via libera alla cessione di Pezzella in cambio di 3,5 milioni più bonus. Il suo contratto era in scadenza 2022

Nicolò Schira

German Pezzella è pronto a salutare la Fiorentina dopo 4 stagioni. Lo attende il Betis, club da cui i viola lo avevano prelevato nel 2017. Siamo in grado di fornirvi i dettagli dell'operazione che non si chiuderà a saldo zero come ipotizzavano in Spagna.

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la Fiorentina incasserà 3,5 milioni più bonus dalla cessione dell'argentino, che era stato richiesto anche da altri club (Torino, Cagliari, Atalanta e Nizza). La sua scelta è ricaduta sul Betis che gli garantirà un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione.