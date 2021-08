Clamoroso Berardi: “Ha chiesto la cessione”. C’è anche la Fiorentina

Domenico Berardi può lasciare a sorpresa il Sassuolo e la Fiorentina ci pensa. Ma servono molti soldi

Una voce clamorosa arriva da casa Sassuolo: Domenico Berardi avrebbe chiesto di andare via. Lo riporta la Gazzetta di Modena che lo definisce "un fulmine a ciel sereno", del resto è nota la storia dell'attaccante classe '94 che ha più volte rifiutato offerte importanti per rimanere in neroverde. Adesso invece potrebbe diventare un uomo mercato, a patto che qualcuno si avvicini alla valutazione che fa Carnevali del suo cartellino: 35 milioni. Nell'articolo si citano la Fiorentina e il Milan come possibili club interessati.