Dalla Spagna: il Betis per Pezzella offre… zero

Il Betis forza la mano puntando sulla volontà del giocatore e sul rischio svincolo tra un anno

Sono ore decisive per capire se German Pezzella rimarrà alla Fiorentina oppure no. Questa mattina è andato in scena un incontro tra il suo agente e i dirigenti viola (FOTO) e al centro dei discorsi c'è stato l'interesse del Betis. Da capire i dettagli di una eventuale affare, ma intanto dalla Spagna Gol Digital riporta che il club biancoverde non ha intenzione di sborsare neppure un euro.