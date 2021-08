Milenkovic colpito dal lavoro di Italiano: può restare. Ma c’è un’incognita

L'addio di Milenkovic non è più così scontato, anzi...

Nell'edizione odierna de La Nazione si fa il punto sul mercato della Fiorentina. A soli sei giorni dalla prima di campionato contro la Roma sono tante le questioni irrisolte in casa gigliata. E tra queste, troviamo sicuramente quella legata a Nikola Milenkovic. Una settimana fa, nessuno avrebbe mai scommesso sulla sua permanenza. Ma adesso, pensare al serbo con la maglia viola anche la prossima stagione non è così utopistico.

Nel giornale si scrive, infatti, come l'ex Partizan sia richiesto ancora dal West Ham, ma allo stesso tempo come Milenkovic sia rimasto colpito in modo positivo dal lavoro di Italiano. Così tanto da rivedere le sue priorità: c’è la possibilità che Nikola resti. Firmando un rinnovo che è sempre sembrato improbabile, se non impossibile? Evoluzioni possibili nelle prossime ore. Il «sì» di Milenkovic sarebbe senz’altro un gran colpo per i viola. L'unica incognita possibile al momento resta l'eventuale inserimento deciso da parte del Tottenham.