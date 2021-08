Pezzella verso la Liga, Kean nome nuovo per l’attacco viola? Orsolini…

Il capitano viola può tornare al Betis Siviglia, l'esterno del Bologna può rappresentare un colpo in extremis. E come centravanti...

Vuoi vedere che per tutta l'estate Nikola Milenkovic veniva dato come sicuro partente ed invece alla fine può restare in viola? Secondo Gianluca Di Marzio è un'ipotesi che sta prendendo campo nel capoluogo toscano ed il club gigliato sta tentando il tutto per tutto per fargli firmare il rinnovo di contratto. Mentre German Pezzella, invece, può lasciare davvero la Fiorentina (lo sostituirebbe Matija Nastasic): lo vuole il Betis Siviglia, club da cui Pantaleo Corvino lo acquistò nell'estate del 2017. Riccardo Orsolini può essere il colpo last-minute dei viola in questo mercato, colpo che permetterebbe a Vincenzo Italiano di completare il proprio pacchetto di esterni, mentre come centravanti in caso di cessione di Dusan Vlahovic la Fiorentina pensa a Gianluca Scamacca e Moise Kean. In uscita Christian Kouame: può passare all'Anderlecht in prestito oneroso.