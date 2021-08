VN – La Viola “tiene in caldo” Scamacca. E torna di moda un nome sudamericano

Il giovane centravanti del Sassuolo può essere l'erede di Vlahovic nel caso in cui l'affondo che ci sarà del Tottenham vada a buon fine. Si torna a parlare di Carrascal come esterno d'attacco

Una cosa è certa: la Fiorentina vuol trattenere Dusan Vlahovic e fargli firmare il prolungamento del contratto. Ma tra il club viola e la realizzazione di questo obiettivo si potrebbe mettere a brevissimo, ufficialmente, il Tottenham. Nel caso in cui gli Spurs, infatti, lasciassero partire Harry Kane, il d.s. dei londinesi Fabio Paratici virerebbe su due nomi della nostra Serie A: Vlahovic appunto e Lautaro Martinez. In caso di offerta irrinunciabile dall'Inghilterra, per il club gigliato e per il serbo, ecco che l'opzione numero uno come sostituto sarebbe rappresentata da Gianluca Scamacca. Al Sassuolo in attacco sono troppi e la Fiorentina per l'ex Ascoli e Genoa costituirebbe un'opportunità troppo ghiotta. Infine una chiosa sugli esterni d'attacco: Vincenzo Italiano ne vuole cinque ed il nome che può accontentarlo è quello di Jorge Carrascal (scheda), colombiano del River Plate.