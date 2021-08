VN – Il Cosenza vuole Bianco e Dalle Mura. La posizione della Fiorentina

I calabresi fanno acquisti in casa Viola?

La notizia era già rimbalzata nei giorni scorsi dagli ambienti calabresi. Adesso, arrivano conferme sull'interesse del Cosenza su Alessandro Bianco e Christian Dalle Mura. I Lupi hanno chiesto il centrocampista classe 2002 in prestito e alla società rossoblù piace molto anche il difensore che l'anno scorso era in prestito alla Reggina. La Fiorentina non avrebbe problemi a privarsi di Dalle Mura per farlo crescere altrove. Diversa la situazione per quel che riguarda Bianco. I gigliati stanno infatti riflettendo sulla possibilità di farlo rimanere in rosa.