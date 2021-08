Non solo Gori, il Cosenza chiede altri due calciatori alla Fiorentina

I lupi fanno shopping in casa Viola?

Il match amichevole fra Fiorentina e Cosenza è stato un test importante per sondare la condizione in cui si trovano le due squadre. Ma, per quanto riguarda le rispettive dirigenze, si è trattato anche di un occasione per discutere di alcune dinamiche di mercato. E Gabriele Gori potrebbe dunque essere soltanto il primo ad aver acquistato un biglietto aereo direzione Calabria. Secondo quanto scrive tifocosenza.it, la società rossoblù ha infatti chiesto informazioni ai gigliati anche per quanto riguarda Christian Dalle Mura e Alessandro Bianco.