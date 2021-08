Ufficiale: Gori passa al Cosenza. La formula

A pochi minuti da Fiorentina-Cosenza, i due club finalizzano un affare di mercato: l'attaccante classe '99 giocherà in Serie B

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori, proveniente dalla Società ACF Fiorentina. L’attaccante, nato a Firenze il 13 febbraio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del club viola, con cui, tra Under 17 e Primavera, ha messo a segno oltre 60 reti. Nelle ultime stagioni ha giocato nell’ordine con Livorno, Arezzo (annata più prolifica con 9 gol in 21 gare) e Vicenza. Con la maglia della Nazionale Under 20 ha anche preso parte al Mondiale di categoria del 2019. Gori, che ha scelto il numero 9, è ora pronto a indossare la casacca rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie B!