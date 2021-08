FOTO VN: L’agente di Pezzella al centro sportivo, si decide il suo futuro

Ore decisive per decidere il futuro di German Pezzella (in scadenza 2022): sul piatto un'offerta di una squadra spagnola

Novità importanti dal centro sportivo della Fiorentina. Quello che si vede nella nostra foto, in camicia bianca, è Martin Guastadisegno ed è il procuratore di German Pezzella. Intorno alle 10 ha varcato i cancelli del "Davide Astori" per incontrare Pradè e Burdisso. Tema di discussione, ovviamente, il futuro del capitano viola che ha una richiesta dalla Spagna e potrebbe davvero lasciare Firenze. Ore decisive per decidere il da farsi.