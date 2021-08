L'argentino verso la Spagna?

In giornata era trapelata la notizia che la trattativa fra Betis Siviglia e Fiorentina per il passaggio di Pezzella in Spagna avesse subito una frenata. La pista, in realtà, non è tramontata del tutto e la squadra andalusa insiste per strappare l'argentino ai Viola. Lo riferisce Niccolò Ceccarini attraverso un tweet in cui spiega come Fiorentina e calciatore stiano valutando l'offerta.