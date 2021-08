Dalla Spagna: conferme su Pezzella-Betis, ma ci sono due ostacoli da superare

German Pezzella è stato accostato al Real Betis ma due fattori principali frenano la trattativa. Tutto fermo

Che Pezzella sia in uscita dalla Fiorentina ormai non è più una sorpresa, lo è il nome della squadra che si è interessata fortemente nelle ultime ore al capitano viola: il Real Betis. Il club spagnolo conosce bene il difensore argentino avendolo avuto in rosa per una stagione. Nonostante ciò, come riportato da ABC de Sevilla, ci sarebbero due fattori che avrebbero messo un freno al buon esito della trattativa.