VN – Per la Primavera arriva il giovane talento Mercurio: i dettagli

Baby colpo per la Fiorentina: dal Bari arriva Mercurio

Nuovo arrivo per la Fiorentina Primavera. I gigliati si sono infatti assicurati le prestazioni del giovane talento classe 2003 Giovanni Mercurio. Il calciatore arriverà dal Bari con la formula del prestito a 200.000 Euro con diritto di riscatto fissato a 800mila, per il fantasista pronto un quadriennale. La Fiorentina in cuor suo spera di ripercorrere il percorso compiuto da un altro pugliese doc come Castrovilli.