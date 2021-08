Cilli: “Vlahovic rimane al 50%. Rinnovo? Ora come ora quasi impossibile”

Luca Cilli commenta la possibilità di Vlahovic di rinnovare. Per adesso la situazione sembra molto complicata

Luca Cilli, noto giornalista di Sportitalia e esperto di calciomercato, è intervenuto al Pentasport per commentare il tormentone di mercato viola: il rinnovo di Dusan Vlahovic. Ecco la sua opinione: "Rinnovo Vlahovic? Ora come ora quasi impossibile, Le parti sono troppo distanti per arrivare ad un accordo. Posso dire che Vlahovic rimarrà al 50% ma del rinnovo non se ne parla".