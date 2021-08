Commisso in Italia, contatto con Vlahovic? Il punto

Il ritorno del presidente in Italia. Per adesso nessun contatto previsto con Vlahovic

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è tornato in Italia, ma nell'agenda del magnate non è previsto un contatto diretto conDusan Vlahovic, almeno secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La presenza di Commisso in Italia è comunque un segnale non da poco visto che nei prossimi giorni si capirà in maniera definitiva quale sarà il futuro dell’attaccante serbo che piace tanto all'Atletico Madrid.