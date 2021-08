Raffica di conferme: Milenkovic rinnova! Domani incontro decisivo

Il ribaltone è servito: ecco che Milenkovic rinnova il contratto con la Fiorentina

Piovono conferme: Di Marzio, Pedullà, Ceccarini. Tutti in coro per dire che domani potrebbe essere il giorno del rinnovo di contratto per Nikola Milenkovic, con accordo fino al 2024 (ma a VN risulta 2025), dopo un mercato che lo aveva visto sul punto di lasciare la Fiorentina. La difesa viola sarà guidata dal giovane serbo.