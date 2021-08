“Mentirosi”: Italiano e Pezzella, parole che celavano un addio inevitabile

L'ennesima conferma del fatto che, in tempo di mercato, le dichiarazioni vanno prese con le pinze

Quest'estate ci siamo divertiti con le uscite di Chiellini agli Europei, in particolare quando il difensore azzurro ha schernito Jordi Alba dandogli bonariamente del "mentiroso", bugiardo, poco prima dei rigori in semifinale. E potremmo dare dei mentirosi, altrettanto bonariamente, anche a Vincenzo Italiano e German Pezzella, che solo pochi giorni fa affermavano rispettivamente che "Pezzella è il capitano di questa squadra e un giocatore forte e di grande valore, non ho altro da aggiungere" e che "Gioco da capitano e voglio esserlo ancora, poi il resto lo decide la società". Niente di nuovo, certe dichiarazioni con una partita da giocare oppure con un trasferimento imminente è meglio non rilasciarle. Eppure, lasciarsi era davvero inevitabile, per via della nuova identità tattica proposta da Italiano: il Cosenza ha avuto un solo spiraglio per attaccare venerdì in Coppa Italia, e quello spiraglio lo ha concesso Pezzella, che poi se l'è cavata con un giallo. Un ambiente tattico troppo rischioso, il 4-3-3 con la linea alta, per un giocatore molto coinvolto, un vero capitano che non ha mai gettato la spugna nonostante gli infortuni e le difficoltà sue e della squadra. Italiano ha avvisato, arriveranno tempi difficili. E per Pezzella, dopo quattro anni vissuti ad altissima intensità (tre con la fascia sul braccio in seguito ad un evento tragico), è arrivato il momento di tornare "a casa", nel suo vecchio Betis Siviglia.