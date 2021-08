Pezzella: “Futuro? Dipende dalla scelta della società”. Su Vlahovic e Nico…

"Si parla troppo del mio futuro, ma sono abituato. Negli ultimi anni è sempre stato così…"

"Siamo in crescita. Siamo in tanti ad essere arrivati in ritardo, dobbiamo imparare velocemente quello che vuole il mister. Oggi abbiamo visto un miglioramento rispetto alle ultime due partite dove non siamo riusciti a segnare. Abbiamo creato tanto, potevamo segnare anche di più, ma ci sono delle cose su cui dobbiamo migliorare e lavorare. Ma siamo sulla strada giusta. Futuro? Io sono qua e sono il capitano. Si parla troppo, ma sono abituato. Negli ultimi anni è sempre stato così… Io faccio il mio, do sempre il massimo per i miei compagni. Volontà? Io sono il capitano, sono scelte che fanno le società, dipende da loro. Nico Gonzalez? Nico è forte, è giovane. Non dobbiamo dargli troppa responsabilità. E’ arrivato da poco, deve ambientarsi. Lui deve rimanere concentrato e imparare come si gioca qua in Italia. E anche la lingua italiana in fretta, così tutto sarà più facile. Vlahovic? Le voci sono fuori dal gruppo. Non pensiamo a quello, ogni giorno che ci mettiamo questa maglia dobbiamo dare il massimo per rispetto a tutti i tifosi. Il calcio è imprevedibile, ma non ci pensiamo. Adesso Dusan è con noi, si impegna. Questa è la strada giusta"