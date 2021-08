Vlahovic-Gonzalez, attenti a quei due. Mercato permettendo…

La nuova coppia viola promette molto bene

Sul Corriere Fiorentino si celebra l'intesa tra Gonzalez e Vlahovic, che non ci ha messo neanche due minuti a procurare occasioni e gol: prima il serbo di sponda per l'argentino, poi viceversa, e pallone in rete per l'1-0. Dusan fa doppietta, Nico segna di testa, il pubblico si diverte. Adesso la speranza è quella di poterli riproporre insieme per tutta la stagione. Se Commisso, entro pochi giorni, deciderà di resistere all'assedio dell'Atletico Madrid, allora il marchio di fabbrica della Fiorentina sarà servito: Gonzalez per Vlahovic e tutti ad abbracciarli.