Tuttosport: Belotti primo obiettivo se parte Vlahovic

Il "Gallo"

Nell’edizione odierna di Tuttosport, si fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Nel giornale si legge come in gli ultimi rumors di mercato diano il capitano granata pendente verso la decisione di restare. E attraverso la formula più gradita a Cairo (per ovvie ragioni patrimoniali, a fronte dell’attuale scadenza contrattuale nel ‘22) e a Juric, che in tal modo avrebbe la garanzia di un numero 9 caricato a mille. Il Gallo starebbe per convincersi a mettere la firma sul contratto che potrà legarlo al Toro fino al 2025. Ricevendo il bonus promesso da un milione di euro, nonché sottoscrivendo un prolungamento con annesso adeguamento a 3,3 milioni di euro, più bonus. Una cifra che non è facile reperire, altrove. Non è ancora definito il discorso clausola, caldeggiata da Cairo (a 40 milioni), e poco gradita a Belotti. I granata sembrano in grado di incassare il sì dell’attaccante, attorno al quale però non si placa il fermento. C’è da capire come finirà la vicenda Vlahovic , che pure potrebbe rinnovare e restare alla Fiorentina (sembra in questa fase la soluzione più probabile), ma che in caso di cessione il club viola vorrebbe sostituire proprio con il Gallo. Occhio poi sempre alla Roma: se i giallorossi non riusciranno a chiudere per Abraham , è facile attendersi possano dare un ultimo assalto al centravanti del Torino.