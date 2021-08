La proposta: prolungamento e maxi clausola per Vlahovic. Ma lui tentenna

La Fiorentina è pronta a blindare il gioiello Dusan Vlahovic, ma l'attaccante per la prima volta tentenna sul rinnovo

Sulle pagine di Repubblica troviamo questa mattina un riferimento a Dusan Vlahovic, inevitabile protagonista sul campo e nelle chiacchiere di mercato. A poco più di due settimane dalla fine della sessione estiva, con il campionato alle porte, c'è la ferma intenzione di invertire la rotta rispetto all'annata precedente. Il progetto è ripartito da un allenatore giovane e ambizioso come Italiano, scegliendo una linea più virtuosa anche negli stipendi e negli ingaggi, oltre a trattenere il gioiello serbo. Ma proprio quest'ultimo obiettivo sembra ora il più difficile da mantenere: l'Atletico Madrid ha fatto pervenire un'offerta da 60 milioni, concreta. E non finisce qui: il Tottenham, la Juventus e anche le milanesi osservano con attenzione, c'è anche l'Arsenal. E balla un rinnovo milionario, a questo punto mai così fondamentale vista la scadenza 2023. Secondo il quotidiano l'offerta della Fiorentina è di un prolungamento fino al 2026 con ingaggio da 4 milioni (bonus compresi) e una clausola rescissoria da 80 milioni applicabile dalla fine del prossimo campionato fino al 1 luglio. Tutto fatto? Macché. L'entourage prende tempo, rialza la posta, vuole rivedere la clausola e le percentuali. Vlahovic, dal canto suo, vorrebbe più bonus: 2 milioni al momento della firma e un altro alto in caso di addio. I viola sembrano aver ora passato la palla all'attaccante: starà a lui l'ultima parola.