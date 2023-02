Riecco Tameze, l’erede di Amrabat. Al Verona, e forse anche in viola…

Il mediano ex Atalanta e un intreccio di mercato che può ripetersi presto

Federico Targetti

La storia di Adrien Tameze è piuttosto strana: arrivato in Serie A con la maglia dell'Atalanta nell'anno della pandemia in prestito dal Nizza, si inserì abbastanza bene negli schemi di Gasperini, raccogliendo 12 presenze nella seconda parte di campionato. Alla 13esima sarebbe scattato il riscatto. Ma qualcosa non andò come previsto, quella presenza non è mai arrivata. "Il passaggio in nerazzurro è stato il più doloroso della mia carriera", sostiene il centrocampista camerunense nato nel 1994 a Lille. Che poi, centrocampista... A Verona ha fatto di tutto, difensore, mediano, trequartista, addirittura punta in una gara contro la Lazio nella stagione 2020-21. E ha pure segnato.

Il dopo-Amrabat in Veneto — A Verona è arrivato per colmare il vuoto lasciato da Amrabat, acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2020 e prelevato a giugno dello stesso anno. Il contratto recita 2024 alla voce scadenza, e questo deve far drizzare le orecchie in vista dell'estate. L'avvicendamento in panchina tra Bocchetti, ora assistente allenatore, e Zaffaroni lo ha riportato al centro della mediana scaligera, che ha in lui l'equilibratore, mentre al suo fianco prima Ilic, ora Duda rappresenta il raccordo con il reparto offensivo.

Anche a Firenze? — 2024, così come Amrabat con la Fiorentina. Vero è che la società viola ha in mano quella famosa opzione di prolungamento annuale, ma il centrocampista è oggetto dell'interesse del Barcellona e ricambia il sentimento, dunque è lecito aspettarsi un nuovo assalto in estate, quando i tempi non saranno ristretti come lo sono stati il 31 di gennaio. E Tameze può sostituire Amrabat anche in riva all'Arno: i contatti fra le due squadre sono attivi sin dalla scorsa estate, sebbene ancora una vera e propria offerta non sia stata formulata. A gennaio l'ultimo aggiornamento, poco prima che i gialloblu cominciassero letteralmente a volare riaprendo il discorso salvezza. La sfida con la Fiorentina, oltre che per il mercato, diventa importante anche per questioni di campo. Chi l'avrebbe mai detto due mesi fa...