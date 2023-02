Dopo il Verona è il momento di Igor: agente in Italia per il rinnovo

La stagione entra nel vivo della seconda metà, ed è il momento di cominciare a parlare di rinnovi di contratto: non solo Castrovilli e Amrabat, tra i giocatori il cui prolungamento è più urgente c'è Igor. Il difensore brasiliano è in scadenza 2024 con opzione fino al 2025, e dopo la gara contro il Verona nella quale è atteso da titolare (Milenkovic è in dubbio) il suo agente arriverà in Italia per discutere con la Fiorentina. In particolare, TMW scrive che il giorno giusto dovrebbe essere mercoledì.