VN – Fiorentina-Tameze, i contatti vanno avanti

Rinforzi in vista per la Fiorentina a centrocampo? Dopo la partenza di Maleh verso Lecce e la richiesta della Cremonese per Duncan, anche la società viola si sta muovendo per avere il controllo della situazione numerica in rosa. In questo senso sono da leggere i contatti con il Verona per Adrien Tameze, duttile centrocampista che Bocchetti ha un po' accantonato nella fase precedente la pausa per i Mondiali. Ora le gerarchie sono da rivalutare con Zaffaroni, ma Tameze, gradito a Italiano, sarebbe in ogni caso un buon innesto per il centrocampo e le due società, per adesso, stanno parlando.