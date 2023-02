Nico Gonzalez e quegli 8 milioni in più. Rimpianto di mercato o rivincita viola?

Il lampo di Roma per ora non basta all'argentino. Ecco un'analisi su come è cambiato Nico quest'anno

Niccolò Meoni

Nico Gonzalez non ha vissuto mesi facili a Firenze. Dagli infortuni, passando per la mancata convocazione in Qatar, la mancata cessione al Leicester, il rientro in campo non convincente e la polemica legata alla sua presenza in discoteca con Torreira dopo la sconfitta di Torino. Insomma la stagione di Nico per ora non sta rispettando le aspettative intorno a lui.

Rientro poco Speedy per l'argentino — Si dice che agli argentini non si debba togliere 2 cose, una Parrilla, cioè la carne alla brace, e un numero 9. Ecco sarà che non c'è più Vlahovic, col quale Nico aveva grande feeling. E sarà che il suo compagno di Asado Torreira non è rimasto, ma Gonzalez non sembra più coinvolto come i primi mesi fiorentini. Ma come sta andando il suo rientro in campo? Se si guardano le statistiche ordinarie non benissimo. Solo 2 gol, di cui uno su rigore. Nico è sembrato se stesso solo nella partita di Roma contro la Lazio. Per il resto sembra che la sua posizione in campo sia indefinita, svaria molto, ma spesso in modo confusionario. In più l'intesa che aveva con Odriozola non sembra esserci ancora con Dodò.

I dati — Nico quest'anno calcia gioca più per se stesso, come dimostrano i dati. Infatti l'argentino calcia molto di più, dai 2,6 tentativi a partita ai 3,5 di quest'anno. E anche i dati sui passaggi dimostrano un po' la sua confusione offensiva. L'ex Stoccarda sbaglia più passaggi, 68% di passaggi giusti contro il 73% dello scorso anno. Ma non solo, i suoi passaggi sono meno incisivi, infatti gli assist che dovrebbero arrivare dai suoi passaggi sono 0.8 a partita, mentre lo scorso anno erano 4.8 a match. Insomma Nico passa peggio la palla e in modo meno incisivo. Certamente la manovra poco fluida della Fiorentina non lo ha aiutato.

Rimpianto Leicester? — In tutto questo pima del suo rientro c'era stata la trattativa con le Foxes. Gli inglesi avevano offerto 35 milioni, e la Fiorentina ha seccamente rifiutato. Una decisione condivisa dalla piazza. Ma che qualcuno potrebbe cominciare a rimpiangere se il rendimento di Nico non migliorerà. In più la concorrenza del reparto con l'arrivo di Brekalo, e il ritorno di Sottil è folta. La Fiorentina arriva nella fase decisiva della stagione. e il suo giocatore di maggior talento deve dimostrare di essere un leader. Una Fiorentina da grandi notti nelle coppe non può prescindere da un giocatore come Nico Gonzalez.