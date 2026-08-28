Il classe 2000 del Porto era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol)
VIDEO Sky - Zirkzee-Fiorentina si complica: le ultime
Alla ricerca di esterni offensivi, nei giorni scorsi la Fiorentina ha fatto un tentativo concreto per Borja Sainz, classe 2001 di proprietà del Porto. Talmente concreto che, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol).
Perché Sainz è sfumatoValutazione tra i 20 e i 25 milioni, il club viola sarebbe stato disponibile a fare un’offerta, ma il Porto – dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma – ha preferito non procedere. E la Fiorentina ha cambiato obiettivo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ex viola
Vanoli: “Firenze mi manca 11 su 10. Meritavo di restare alla Fiorentina"
Social
VIDEO - Il saluto speciale di Rui Costa e Terim al Viola Park
Calciomercato
Di Marzio: "Fiorentina su Gnonto, trattativa in corso con il Leeds"
Video
VIDEO - "Quanti gol potevamo fare". Il trio che non ti aspetteresti
Video
VIDEO VN - Paulo Sousa: "Ritorno? Mai stato vicino, ma ci sono stati contatti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti