Alla ricerca di esterni offensivi, nei giorni scorsi la Fiorentina ha fatto un tentativo concreto per Borja Sainz, classe 2001 di proprietà del Porto. Talmente concreto che, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol).

Perché Sainz è sfumato

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Valutazione tra i 20 e i 25 milioni, il club viola sarebbe stato disponibile a fare un’offerta, ma il Porto – dopo la cessione dialla Roma – ha preferito non procedere. E la Fiorentina ha cambiato obiettivo.