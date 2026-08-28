Il classe 2000 del Porto era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol)

Redazione VN
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Alla ricerca di esterni offensivi, nei giorni scorsi la Fiorentina ha fatto un tentativo concreto per Borja Sainz, classe 2001 di proprietà del Porto. Talmente concreto che, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, era finito nei primissimi posti della lista per le sue riconosciute qualità (tecnica, velocità e fiuto del gol).

Perché Sainz è sfumato

Valutazione tra i 20 e i 25 milioni, il club viola sarebbe stato disponibile a fare un’offerta, ma il Porto – dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma – ha preferito non procedere. E la Fiorentina ha cambiato obiettivo.
Fabio Paratici

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