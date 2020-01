Ranieri all’Ascoli, manca solo l’ufficialità. Adesso Pradè va a caccia del sostituto

Ve lo avevamo raccontato questa mattina, Luca Ranieri ha scelto: niente Pordenone, sarà l’Ascoli la sua nuova squadra, come dice Alfredo Pedullà su Twitter. I marchigiani, dove troverà il compagno di Under 21 Gianluca Scamacca, gli offrono una maglia da titolare come terzino sinistro e soprattutto quella continuità che per tanti motivi nella Fiorentina non ha potuto avere. Tuttomercatoweb.com aggiunge che domani ci sarà l’incontro decisivo tra le parti: si parla di un prestito secco. Con il giovane difensore in procinto di salutare, seppur momentaneamente, il club gigliato, Daniele Pradè deve giocoforza trovare un sostituto, specie considerando se Beppe Iachini continuerà a giocare con la difesa a tre.