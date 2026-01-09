Viola News
Quando Brescianini ha fatto vincere il campionato al Napoli… non firmandoci

Il nuovo arrivato viola è stato protagonista di una sliding door pazzesca in chiave mercato
Federico Targetti
L'imminente arrivo di Marco Brescianini alla Fiorentina chiude una sorta di cerchio, aperto nell'estate del 2024: i viola, che avevano appena salutato l'arrivo di Raffaele Palladino al timone, avevano perso due importanti duelli di mercato con l'Atalanta, uno per Zaniolo e l'altro proprio per l'allora centrocampista del Frosinone.

Quello che magari qualcuno non si ricorda è che in realtà Brescianini era stato preso dal Napoli. Anzi, aveva addirittura svolto le visite mediche a Villa Stuart per diventare il rinforzo promesso ad Antonio Conte per il suo centrocampo. Tutto sistemato, 1,5 milioni per il prestito oneroso e altri 10,5 per il riscatto, pronti per la firma.

E invece no, perché De Laurentiis, probabilmente incalzato da Conte stesso, ha cambiato le carte in tavola: niente più prestito oneroso, ma gratuito, facendo irrigidire i ciociari e di fatto arenando l'affare a un millimetro dal traguardo. L'Atalanta, tempestiva, si è inserita e ha chiuso per 2+10, aggiudicandosi Brescianini senza nemmeno bisogno di fargli fare le visite, visto che le aveva appena superate.

Napoli beffato? Sì, ma neanche troppo: questa fumata nera si è trasformata, pochi giorni dopo, in quella bianca per Scott McTominay, ovvero l'MVP della scorsa Serie A, decisivo in tutto e per tutto con un campionato da 12 reti e 6 assist partendo dalla linea mediana. Brescianini, invece, ha trovato spazio a intermittenza con Gasperini e poi ancora meno con Juric e Palladino nell'annata in corso. 38 presenze, 6 reti e 2 assist in tutte le competizioni nel 2024/25, 12 e una rete quando siamo a metà esatta del 2025/26. Numeri che alla Fiorentina (qui come giocherà) vorrà senz'altro migliorare.

