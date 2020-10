Pradè chiude per Barreca: sarà lui il vice-Biraghi

Non solo la questione Chiesa (LEGGI QUI), l’attaccante (LEGGI QUI) o il difensore centrale (LEGGI QUI): la Fiorentina continua a battere ogni pista di mercato e a cercare un profilo per far rifiatare Biraghi a sinistra. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la scelta di Pradè è caduta su Antonio Barreca (SCHEDA), che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Monaco. Per la Rosea nelle prossime ore si chiuderà l’arrivo dell’ex Toro e Genoa. E PER L’ATTACCO SPUNTA LA PISTA INGLESE: PROPOSTO KING DEL BOURNEMOUTH