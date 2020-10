Sky Sport – dall’Inghilterra spunta una nuova pista, proposto un attaccante alla Fiorentina

Nel corso delle proprie trasmissioni Sky Sport 24 ha riportato la notizia secondo la quale alla Fiorentina sarebbe stato proposto un nuovo nome per l’attacco. Si tratta di Joshua King, centravanti in forza al Bournemouth, club retrocesso in Championship l’anno scorso. Il nazionale norvegese è un classe 1992 e ha il contratto in scadenza al termine della stagione: 30 giugno 2021. L’attaccante nelle scorse settimane era stato accostato anche al Torino di Giampaolo, alla ricerca di una pedina per rinforzare il proprio attacco.